Mailis Reps Reformierakonnaga loodavast valitsusest: viimase hetkeni tegelesime võimalusega, et tekib kolmikliit

Keskerakonna delegatsiooni juht Mailis Reps nentis hommikul kell kaheksa, et tema päev on juba pikk olnud. “Arutelude tempo on väga kiire,” märkis ta. Kaks erakonda ruttavad tulevase koalitsioonileppe diskussioonidega, sest koroonakriis pole kuhugi kadunud ja tagasiastuval valitsusel on väga piiratud õigused – see võib taas ka tervisekriisi lahendamist mõjutada.