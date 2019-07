Mailis Reps: Mart Helme tugineb kuulujuttudele ja ei ole kursis Tallinna ülikooli tegevusega

"Ma ei saa kuidagi nõustuda Mart Helme ründava sõnavõtuga. Faktid samuti tema arvamust ei kinnita. Kõik Eesti kõrgkoolid peavad läbima rahvusvahelise evalveerimise või akrediteerimise, ehk kõrgkoolide ja teadusasutuste tegevuse kvaliteeti ja mõju hindavad rahvusvahelised eksperdid," teatas Mailis Reps pressiteate vahendusel.

"2017. aastal toimunud Eesti teadusasutuste rahvusvahelise evalveerimise tulemusel hinnati Tallinna Ülikooli teadustaset kõrgelt," ütles Reps.

Repsi sõnul tuleb teha suur kummardus Tallinna ülikooli rektorile Tiit Landile. "Rektorina on ta teinud suurepärast tööd, millest on raske mööda vaadata. Ülikoolis on läbi viidud mitmeid reforme, mis on muutnud kooli töö efektiivsemaks ja õppetöö kvaliteetsemaks."

Repsi sõnul ei ole haridus- ja teadusministeeriumil põhjust kahelda Tallinna Ülikoolis. "Tallinna ülikooli näol on tegemist kõrgkooliga, mis kuulub 7 protsendi parimate ülikoolide hulka. TLÜ on riigile hea partner mitmes olulises valdkonnas, näiteks õpetajate koolitamisel. Ka minu isiklik kogemus Tallinna Ülikooliga on positiivne."