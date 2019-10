Mailis Reps: lasteaia õppekava tööversioon pole mitte nõuka-, vaid Pätsi-aegne

Reps lisas, et iga õppekava, nii alus- kui põhihariduse kavade arendus on äärmiselt vastuoluline. "Meie asekantsler, kes on valdkonna ekspert, proovib teiste ekspertide erinevad ettepanekud ühtseks dokumendiks teha," ütles Reps lasteaia õppekava tööversiooni kohta, lisades, et eriarvamusi on palju. Repsi sõnul käib vaidlus haridusmaastikul peamiselt selle ümber, kas tänase seisuga on kõik hästi või tuleks kõike hoopis uuendada.

Lasteaia riikliku õppekava tööversioon on tekitanud pahameelt ka Facebookis, kus on loodud grupp, et õppekava tööversioon tagasi kutsuda.

Tööversiooniga saab tutvuda siin.