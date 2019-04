Mailis Reps "Esimeses stuudios": minu jaoks oli kõige raskem läbirääkimislaua taga olla aborditeema ajal

Reps ütles, et abielu mõiste rahvahääletusele panemise asemel oli laual nii kooseluseaduse tühistamine kui ka "mõned veel julgemad ettepanekud". Ka EKRE esindajad olevat tunnistanud, et kui Eesti riigi enamus ei soovi perekonna mõiste täpsustamist põhiseaduses, siis see on rahva tahe.

Reps ei pea Kõlvarti nihutamist Tallinna linnapeaks Keskerakonna vene tiiva vaigistamiseks. "Taavi Aas oli väga võimekas linnapea, aga ta tundis, et ta oli linnas natukene liiga pikka aega," sõnas haridusminister.

Reps tunnistas, et koalitsioonimandaate loodeti teisi. Ta avaldas kahetsust, et Eesti 200 ei saanud riigikogusse sisse, et sotside ning Keskerakonna enda mandaat vähenes. Need olevat olnud koalitsioonikooslused, mida enne valimisi loodeti moodustada.

Juttu tuli ka hariduspoliitikast. Nimelt kinnitas, et Kohtla-Järve koolijuhiks saab Hendrik Agur.

Reps tunnistas, et hariduspoliitilised seisukohad enne valimisi võisid maksta Keskerakonnale paar kohta riigikogus.

Palgatõusu kohta jäi Reps kidakeelseks tunnistades, et ta ei saa täpseid numbreid öelda ning ohu all on juba numbriliselt väljakuulutatud teadusrahastuse suurendamise kärpimine.

