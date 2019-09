Mailis Reps: erakond kaalus peaministri volinikuks saatmist

"Need arutelud olid meil valimiste ajal, et juhul kui kõik läheb nii, siis kes võiks olla meie kandidaat. Laual oli neli kandidaati, nende hulgas ka võimalus, et võib-olla Jüri Ratas ise tahab hoopis minna, kas seda arutasime pikalt. Aga siis tuli ühine otsus, et Kadri [Simson] on väga hea kandidaat," rääkis Reps veebisaates "Otse uudistemajast".

Eile teatas Euroopa Komisjoni järgmine president Ursula von der Leyen, mis kohti ta liikmesriikide esitatud kandidaatidele pakub. Eesti kandidaadile Kadri Simsonile pakuti mõjukat energeetikavoliniku portfelli, kuhu kuulub ka Euroopa Liidu energiajulgeolek, sealhulgas Baltimaade elektrivõrgu Venemaast desünkroniseerimise küsimus.