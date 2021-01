Mailis Reps ei jätka valitsuses

„Ajakirjandus on viimastel päevadel tundnud elavat huvi selle vastu, kas mul on plaanis loodavas valitsuses ministriportfell võtta. Tähelepanu on meeldiv, kuid selleks, et koalitsiooniläbirääkimisi pidavad delegatsioonid saaksid keskenduda sisuteemadele ja vältimaks erinevaid spekulatsioone, kinnitan, et järgmises valitsuses mina ministrina ei jätka," teatas Reps Delfile.

"Läbirääkimised on kulgenud töises ja lugupidavas õhkkonnas ning oleme kõnelustel jõudnud kokkuleppele mitmetes keerulistes küsimustes. Täna keskendume muuhulgas õigusriigi teemadele ja Keskerakond teeb ettepaneku tõhustada korruptsioonivastast võitlust.“

Varem on Repsi valitsuskõlbmatusele tähelepanu juhtinud Eesti Päevaleht oma juhtkirjas.

"Tõsiasi, et valitsuse moodustavad värske korruptsioonikahtlustuse saanud Keskerakond ja minevikus oma mainet rahastamisskandaalidega määrinud Reformierakond, teeb tuska isegi neile, keda eelmise koalitsiooni lagunemine rõõmustab," sedastas väljaanne. "Kui uuelt valitsuselt tugevat ja usutavat korruptsioonivastast programmi ei tule, jääb ta neis küsimustes opositsiooniparteide ja ajakirjanduse pideva tule alla.

Õnneks on olemas mitu lihtsat sammu, millega valitsus saab osa kriitikat kõrvaldada. Üks ja kõige lihtsam on see, et Keskerakond ei saa siseministri ega justiitsministri portfelli.

Kaadrivalik on kõige silmatorkavam asi, millega saab näidata, et soovitakse tõesti korruptiivsetest kommetest lahti öelda.

Teine ja samuti üsna lihtne samm oleks, et ministrikohtadele ei panda määritud mainega poliitikuid. Nii Keskerakonna kui ka Reformierakonna eesotsas on neid, kes küll unistavad ministrikarjäärist, kuid võiksid poliitika ja oma erakonna maine puhastamise nimel valitsusest kõrvale jääda. Nende hulgas peaks olema ka valitsusläbirääkimisi Keskerakonna poolt juhtiv Mailis Reps, kelle eksimused haridus- ja teadusministeeriumis on ikka väga värsked."

Õhtuleht avaldas läinud sügisel lugudekomplekti, mis koondas vähemalt kuu aega kestnud ajakirjanduslikku uurimist, kust nähtus: haridusminister Mailis Reps väärkasutab ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil teha oma laste kooli- ja huvisõite.