Mailis Reps: Eestile kui EL riigile on kohatu arutada ENPAst välja astumist

Enam kui 10 aastat ENPAs Eesti esindaja olnud Mailis Repsi sõnul on ENPAl globaalselt oluline roll - kaitsta inimõigusi, õigusriigi printsiipe ja demokraatiat. "Pean mainima, et just see organisatsioon aitas endistel nõukogude riikidel, sh Eestil, võtta kasutusele demokraatlik riigikord. Julgen öelda, et tänu ENPA toele on Eesti niivõrd arenenud riik," arvas Reps.

"Kui ajaloos tagasi minna, siis ENPA tegeles inimõiguste eest seismisega ja Euroopa Liit (EL) majandusküsimustega. Tänaseks päevaks on Euroopa Liidul rohkem ülesandeid, kuid seni seisab EPNA enam kui 820 miljoni inimese eest," rääkis Reps.

Ta tõi välja kolm kriitiliselt vajalikku funktsiooni.

"ENPA juurde kuulub inimõiguste kohus, kuhu saavad pöörduda ka üksikisikud, sh Eesti kodanikud. Ajalooliselt on eriti olulised olnud Venemaa ja Türgi vähemusgruppide õiguste eest seisvad kaasused," märkis Reps.

"ENPA monitoorib riike, mis vajavad abi demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste seismisel. Monitooringu käigus koostatakse raporteid, mis võetakse tegevuste ja otsuste aluseks (nt kas konkreetne riik võtta ELi liikmeks või mitte). Ka Eesti kuulus nende monitooritavate riikide hulka enne kui meid võeti ELi liikmeks," rõhutas Reps.

"ENPAst saab abi õiguslike reformide läbiviimisel. Selle käigus saadakse sõltumatutelt valdkonna spetsialistidelt arvamus, kuidas konkreetne reform läbi viia võimalikult läbipaistvalt ja funktsionaalselt. Näiteks Eestit aidati kohtunike valimissüsteemi uuendamisel, Ukrainas aidatakse politseinikke koolitada," loetles Reps.