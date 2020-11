Mailis Reps astub tagasi

"Viimane nädal on olnud minu poliitilise karjääri kõige raskem periood. Olen sattunud jõulise surve alla seoses ministri ja ema rolli ühitamisega. Tunnistan, et olen vigu teinud ning palun vabandust selle eest. Soovin pakkuda oma alaealistele lastele turvalist ja rahulikku kasvukeskkonda. Seetõttu otsustasin täna haridus- ja teadusministri ametikohalt tagasi astuda ning võtan ühtlasi poliitilise vastutuse oma eksimuste eest töö- ja pereelu ühitamisel," ütles Reps haridusministeeriumi edastatud avalduses.

"Tänan kõiki, kes on mulle toetust avaldanud! Pühendun ka riigikogu liikmena haridus- ja teadusvaldkonna ning Eesti elu edendamisele," lisas ta.

Peaminister Jüri Ratas nentis ühismeedias, et täna on raske päev. "Mailis on vaieldamatult tugev minister, pikaajaline erakonnakaaslane ja hea sõber. See on kahtlemata suur kaotus nii haridusvaldkonnale kui ka valitsusele. Mailis on olnud neljakordne Eesti haridus- ja teadusminister ning asjatundlik riigikogu liige. Ta on töötanud 17 aastat ka Keskerakonna heaks, juhtides erinevaid erakonna organisatsioone ja kuuludes erakonna juhatusse," kirjutas peaminister.

Ratas tänas Repsi antud panuse eest ning lubas uue ministrikandidaadi esitada lähiajal.

Sel nädalal paljastas Õhtuleht, et Reps väärkasutab ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil teha oma laste kooli- ja huvisõite. Samuti selgus, et Reps palkas oma eraasjadega tegelema kaks nõunikku, kelle nimi ega töökoht ministeeriumi kodulehel ei kajastu. Üks nõunikest on Repsi hõimlane ja saab 3500 eurot palka.