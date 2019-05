Mai keskpaigaks oli Eestis toimunud 700 maastikupõlengut

Möödunud aprillikuu oli soe, päikeseline ja väga väheste sademetega. Kuu jooksul sadas kõikjal vaid alla 30 protsendi aastate keskmisest, mis on erakordselt vähe. Alates 1961. aastast ei ole varem nii kuiva aprilli olnud. "Suure kuivuse tõttu kehtestasime Eestis 6. aprillil tuleohtliku aja, mis toob kaasa piirangud lahtise tule tegemisel," sõnas Lambing.

Mai keskpaiga on toimunud juba 701 metsa- ja maastikutulekahju, mis on rohkem kui pool terve eelmise aasta jooksul olnud metsa- ja maastikutulekahjudest, mida siis oli 1231. "Selline tõus ei tõota eesootava suve peale mõeldes midagi head. Õnneks on mai olnud üpris vihmane ning vähemasti praegu on ka metsa- ja maastikutulekahjude arv vähenenud," ütles Lambing.

Põlenguala määramisel võetakse appi droonid

Eelmisel aastal oli päästjatel suurte metsatulekahjude puhul probleeme põlenguala suuruse määramisega. "Kui mets on ees, siis on päris keeruline hinnata, kui kaugele põleng on levinud. Siin saame abi moodsast tehnoloogiast – droonidest," märkis Lambing. Droonidest oli palju abi ka näiteks Notre Dame’i tulekahju kustutamisest, sest nende abil saab olukorrast palju parema pildi.

"Meil on sel aastal kasutada kokku üheksa drooni, neist kahel on ka termokaamerad, mis aitavad meil leida ka pinnasesse peitu pugenud tulekoldeid," sõnas Lambing.

Lisaks on päästjatel spetsiaalselt maastiku kustutamiseks kohandatud 44 ATV-d ja UTV-d ning viis roomiksõidukit. "Suurte kustutusmasinatega ei saa tihedas metsas või keerulisel maastikul tulekolletele ligi ja raske varustuse vedamisel on neist masinatest suur abi," ütles Lambing.