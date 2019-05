Madison: vabandasin Le Peni meeskonna ees Ruuben Kaalepi nimel

"Noormees võib-olla ei mõistnud väga selgesti, kuhu see pilt võib jõuda ja mis probleeme võib see tekitada teisele inimesele," ütles Madison Äripäevale.

Ta möönis, et edaspidi valib erakond hoolsamalt, keda säärastele kohtumistele lubada.

Kolmapäeval kirjutas Delfi, et Prantsusmaa parempopulistliku Rahvusliku Ühenduse juht Le Pen on pidanud kodumaal aru andma koos EKRE liikme Ruuben Kaalepiga tehtud „hea tuju märgi” kohta. Le Pen väitis, et ei teadnud, et see on valge rassi ülemvõimu tähistav käemärk ning palus Kaalepil foto sotsiaalmeediast eemaldada.

Prantsuse politoloog ja paremäärmuslaste spetsialist Jean-Yves Camus ütles ajalehele Libération: „Marine Le Pen ei saanud mitte teada, kes täpselt on Ruuben Kaalep,” ütles Camus. „Või siis on tema välisnõunikud täielikult valvsuse kaotanud. Igal juhul on see hiiglaslik möödapanek.”