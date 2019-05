Madison ja Kullerkupp: tubli häältesaagi saanud Särge poleks pidanud välja viskama

"Minu põhiline argument oli see, et isikul viimastel kahtedel valimistel olnud väga suur tulemus. Ta on kohalikel valimistel ja viimastel riigikogu valimistel teinud muljetavaldavalt hea valimistulemuse, mis on poliitiku kõige põhilisem kapital. Hääled on need, mis on number üks minu isikliku arvamuse kohaselt," ütles Madison ERRi uudisteportaalile.

Madisoni sõnul näitab Särje hea valimistulemus ka seda, et Tartu linnas on olnud ringkonna areng viimaste aastatega väga tugev. "See on ilmselge, sest vastasel korral ei oleks olnud võimalik teha head tulemust valimistel."

Pärnumaa ringkonna juht Kullerkupp rääkis Delfile, et ta on Särjega kõrvuti aastaid omi ringkondi juhtinud ning neid nullist üles ehitanud. "Oleme panustanud ilma igasugust omakasu saamata sellesse töösse ja inimestesse. Seda kõike vabatahtlikult teinud. Kui tulemused on käes ja EKRE on saanud igas asjas väikese võidugi, siis heidetakse need inimesed kõrvale meenutamata, mis nad on teinud," ütles ta.

Särg on oma ringkonna inimeste poolt tunnustatud juht, lisas Kullerkupp ja lausus, et just ringkond oma juhi põhikirja järgi üldkoosolekul valibki. "Ma olen kursis ka, mis seal koosolekul toimus. Kui ikkagi ringkonna koosolekul hakatakse emotsionaalselt üksteist sõimama ja sellega püütakse positsioone võita, siis see ei ole ka aus ja ilus."

Just ringkonnasisesed intriigid ongi Kullerkupu hinnangul probleemiks. "Tartu ringkonnas on teatud inimesed, kes pidevalt kirjutavad juhatusele kaebekirju, pommitavad aukohtu esimeest oma kirjadega. Paraku on need inimesed samast leerist, kes ei saanud haarata ei ringkonna juhi kohta ega saanud ka juhatusse."