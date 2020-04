Madise: kui inimesed hoiavad jätkuvalt distantsi, pole õigust eriolukorraga seotud piirangutega jätkata

Osa ühiskonnast soovib, et praeguseid karme piiranguid leevendataks kohe, osa soovib aga nendega jätkata, vahendab ERR. Madise lisas, et on ka seisukoht, et ei saa korraga kohe piiranguid kaotada, ega ka liiga kaua nendega jätkata.

"Õiguskantslerina pean ütlema, et väga karmide piirangutega, juhul kui inimesed jätkuvalt hoiavad distantsi, on mõistlikud, ei nakata, ei nakatu, siis ei ole ka õigusliku alust nendega jätkata. Seda on ka valitsus signaliseerinud, kõik koalitsioonipartnerid minu märkamise kohaselt, et ka eriolukorra raames hakatakse piiranguid maha võtma," rääkis ta.

"Ma väga loodan, et kui me suudame kõik jätkata distantsi hoidmist, siis meil on põhjust olla juba kahe nädala pärast väga rõõmus," sõnas ta.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!