Madis Kallas saarte liikumispiirangute järkjärgulisest kaotamisest: meile valitsuse konkreetne plaan sobib

“Kuna meie soov oli ka kogu aeg, et see avamine peaks olema järkjärguline ja mitte kõike korraga, et igaks juhuks olla valmis võimalike uute haiguskollete tekkeks, siis sellest lähtuvalt on väga mõistlik, et vabariigi valitsus on need otsused niimoodi teinud,” rääkis Kallas.

“Meile see konkreetne plaan nende kindlate kuupäevadega sobib. Loomulikult, kui olukord peaks vahepeal kehvemaks minema, siis see vaadatakse üle, aga sellega oleme me arvestanud,” sõnas Kallas.

Tema sõnul on Saaremaa valla soov olnud, et kõigepealt pääseksid inimesed liikuma erilubadega, et soodustada ettevõtlus- ja tööalast rännet. “Samuti oli meie soov, et järgmises etapis lubataks kinnistuomanike ja sissekirjutust omavate inimeste rännet. Loomulikult ühel hetkel tuleb ka see hetk, kus sada protsenti kõik soovijad saavad saarte vahel liikuda.”

Koostöö valitsusega on olnud tihe

Saaremaa vallavanema sõnul on suhtlus valitsusega olnud tihe. “Meie poolt läks vabariigi valitsusele välja kiri, kus meie pakkusime välja omapoolsed kuupäevad ja variandid, et kuidas meie näeksime väljumisstrateegia samme. Minuga isiklikult on peaminister neid teemasid viimase kolme päeva jooksul neli korda arutanud. Täna me arutasime veelkord neid teemasid teiste saarte vallavanemate ja peaministriga Skype’i koosolekul,” rääkis Kallas.

“Me oleme pidevalt olnud samas inforuumis, arutanud neid ohte, mis sellega võiks kaasneda, aga samas toonud välja ka neid nüansse, miks ta on ülioluline saarte majandusele, tööalase rände soodustamiseks või ka hiljem, järgmisest nädalast kinnisvaraomanike ja kõigi Saaremaal elukohta omavate inimeste rände osas.

Komisjon ragistab erilubade andmisel pead

Kuni neljanda maini saab Saaremaa vald väljastada 25 ja Muhu vald viis eriluba ettevõtlust ja töötamist puudutavaks rändeks. Kuna soovijaid on palju, tuleb lubade andmisega palju vaeva näha.

“Praegusel juhul oleksime iga lisaloa üle õnnelikud — ettevõtjad on meie väga oluline vara ja kõik need, kes peavad mandril tööl käima, on Saaremaa jaoks samuti väga olulised inimesed. Aga kui seni olime teatud olukorras ja nüüd on iga päev 30 luba juures Saare maakonnale, siis kindlasti on see oluline edasiminek. Ja kui me teame, et teisipäevast läheb see arv suuremaks ja veel üks aken tuleb juurde, siis üleminekuperioodiks, kuueks päevaks, on see väga mõistlik samm. See 200 täiendavat luba aitab oluliselt ettevõtlusele kaasa,” rõhutas Kallas.