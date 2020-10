Macron kutsus Eestit valeinfo vastu võitlema. Ratas keeldus EKRE-le viidates

Prantsusmaa president Emmanuel Macron veetis täna alanud EL-i riigijuhtide Brüsseli kohtumise eel kolm päeva kõrgetasemelisel visiidil Leedus ja Lätis. Balti riikide külastuseks nimetatud ringsõidul oli märgatav tõsiasi, et Eestisse EL-i ühe suurima liikmesriigi juht ei põiganud.

Seda vaatamata tõsiasjale, et Eestis jutustatakse justkui väga headest kahepoolsetest suhetest Pariisiga. Küll on Prantsusmaa üks neist NATO riikidest, kes panustavad oma sõduritega kohaolekusse Tapal. Küll teenivad Eesti kaitseväelased prantsuse sõdurite kõrval keerulisel missioonil Malis.

Prantsusmaa on ka ÜRO julgeolekunõukogu alaline, vetot omav liige. Eesti on esimest korda saanud sel aastal julgeolekunõukogu valitud liikmeks, seal on arutuse all meie regioonis olulised teemad nagu Valgevenes toimuv, kuid ikkagi jättis Prantsusmaa riigipea Eesti külastamata?