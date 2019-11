Maaülikooli professor: listeeria on üha enam seotud valmistoiduga

Listeeriajuhtumite arv on seotud üha enam kasutatava valmistoiduga ja inimesed näivad olevat unustanud, et paljusid toite tuleb enne söömist korralikult kuumutada, tõdes Maaülikooli toiduhügieeni osakonna juhataja Mati Roasto Vikerraadio hommikuprogrammile antud usutluses, vahendab ERR-i uudisteportaal.

“Eelistame toitu, et avame pakendi ja saame kohe tarbida. Pole vaja kuumutada, keeta, küpsetada ega aurutada,” ütles Roasto.

Kala ja kalatooted pole Roasto sõnul ainsad, millega listeeria on seotud. Ta märkis, et seda on ka teised valmistoidud, nagu riivitud ja tükeldatud puu- ja juurviljad, loomsed toortoidud, samuti ka toorpiim.

“Mida rohkem me toorest toitu tarbime, seda suuremad on ohud — see on nii elementaarne, aga inimesed on ära unustanud, et toiduohutuse tagab korralik kuumutamine,” nentis Roasto.

Roasto meenutas, et väga paljud valmistoidud on juba tööstuses kuumutatud, hoolas tuleb olla toiduainetega, mis on toored, pandud vaakum — või gaasipakendisse ja neil on pikk säilivusaeg.

Päris vältida kuumutamata toitu Roasto sõnul ei tasu ja meenutas, et puu- ja juurviljad tuleb toorelt tarvitades hoolikalt pesta, samuti tuleb külmutatud köögivilja hoolikalt kuumutada, kui see on pakendil kirjas. “Tooreks jäetud külmutatud köögivili põhjustas hiljuti Euroopas listerioosipuhangu.”