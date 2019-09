Maarja kiriku torni taastamise rahast on veerand koos

Annetusi on kogutud erinevates riikides, kõige rohkem Soomest ja Ameerika mandrilt. "Mitmeid annetusi mitme torni kivi jaoks, et siia torn võiks kerkida, on tulnud tõesti väga erinevatest maailma riikidest," rääkis kiriku torni taastamise eestvedaja Lehari Kaustel.

Kokku on tarvis 200 000 ehituskivi, praegu on puudu umbes 153 000.

Tartu Maarja kirik valmis 1842. aastal, kuid 1941. aasta sõjakeeris see hävis tules. Sõjajärgselt ehitati see ümber Eesti Põllumajanduse Akadeemia võimlaks.

2009. aastal tagastati hoone Tartu Maarja kogudusele, kes on asunud kirikut taastama väliselt endisena, kuid uudse interjööriga.