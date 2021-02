Maardust on kujunenud Eesti koroonapealinn

Haigus hakkas linnas levima jaanuari lõpus, nädal peale koolide avamist. "Kui koolid avati, siis nädalaga meil kasvas haigestumine nii järsult, et me pidime meetmed vastu võtma," rääkis Maardu linnapea Vladimir Arhipov.

Kui esialgu lubati koolis käia algklassi ja lõpuklasside lastel, siis kaks nädalat tagasi saadeti kolmest koolist kaks täielikult koduõppele.

"Alles täna on esimene päev, kus me näeme mingisugustki stabiliseerumist. Kui päevas meil oli nakatunuid 45-50, siis täna on ainult 26," rääkis Arhipov, kuid tõdes samas, et veel on vara rõõmustada.

Linnapea sõnul võiks valitsuse, terviseameti ja teadlaste sõnum olla selgem ja üheselt mõistetavam ning otsuseid tuleks langetada kiiremini. "Aga hetkel ma võin kõigile öelda, et kaks nädalat piiranguid on vähe," sõnas Arhipov. Tema usub, et piirangutest on abi alles kolm nädalat pärast nende kehtestamist.