Maardus hukkus autolt löögi saanud jalakäija

Täna kell 13.15 sai Maardus autolt löögi 66-aastane mees, kes hukkus sündmuskohal. Esialgsetel andmetel ületas jalakäija sõiduteed ega veendunud seda tehes oma ohutuses. Sõiduautot Audi juhtinud 79-aastane mees oli kaine ning omas vastavat juhtimisõigust.

Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Madis Allak tuletab kõigile jalakäijatele meelde, et võimalusel tuleb sõiduteed ületada ainult selleks ettenähtud kohas. „Kui vastava kohani on rohkem kui 100 meetrit, tohib sõiduteed ületada ainult siis, kui see on mõlemast suunast hästi näha ja sellega ei tekitata liiklusohtlikku olukorda,“ sõnas Allak.

Traagilise liiklusõnnetuse asjaolud ja põhjused selgitab välja kriminaalmenetlus.

Tänavu on liikluses hukkunud 12 ja vigastada saanud 272 jalakäijat.