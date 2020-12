MAANTEEINFO | Teetemperatuur on kõikjal miinuspoolel

www.DELFI.ee RUS 24

Lumised teeolud 19.10.2020 Foto: Andres Putting

Maanteeamet hoiatab, et kuigi varahommikul on teekatted maanteedel valdavalt kuivad ja Lõuna- ja Kagu-Eestis kohati kergelt lumised, siis Lõuna-Eestis sajab paiguti ka vähest lund ning õhu- ja teetemperatuur on kõikjal Eestis miinuspoolel.