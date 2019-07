Maanteeamet: sõidueksamitel autodest puudu ei ole, probleemiks on läbikukkujate arv

"Autode olemasolu ei ole seotud vastuvõetud eksamite arvuga ja eksamiautodest puudus ei ole," ütles Vanamõisa Delfile. Peamiseks probleemiks on tema sõnul endiselt suur eksamil läbikukkujate arv. "Liiklusesse ei saa lasta neid juhte, kes iseendale või teistele ohtlikud on," rõhutas Vanamõisa.

Enne sõidueksamit on juhikandidaadil Vanamõisa kinnitusel võimalus autoga tutvuda ja uue määruse jõustudes võimaldab maanteeamet eksamile tulla ka kooli manuaalkastiga sõidukiga. "Väide, et auto aitab kuidagi kaasa sõidueksami sooritamisele ei pea paika, sest statistika seda ei kinnita," märkis Vanamõisa.

Alates 18. aprillist võtab maanteeamet sõidueksameid vastu ka koolide automaakastiga sõidukitega ja tulemused ei erine kuidagi maanteeameti autodega vastu võetud eksamitest. "Kohati on tulemused isegi kehvemad, aga tõesema pildi saab eksamitest siis, kui oleme neid vastu võtnud vähemalt kuus kuud," sõnas Vanamõisa.

Nädala eest kirjutas Delfi, kuidas paljud Harjumaa ja Tallinna inimesed eelistavad sõidueksamit minna mujale Eestisse, sest loodetakse, et mujal on ooteajad lühemad ja ka eksami sooritamine lihtsam. Eriti suur mujalt tulijate osakaal on näiteks Haapsalus ja Paides, kus eksami tegijatest üle poole on pärit Harjumaalt.