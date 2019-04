Maanteeamet kärbib suve hakul maanteedel piirkiiruseid

Nendel maanteedel on üldine piirkiirus endiselt 90 km/h, kuid juhtidel tuleb uute kohtpiirangute suhtes tähelepanelik olla.

Kiirust on vähendatud teelõikudel, kus mullu läbiviidud kiiruste mõõtmised näitasid, et enamik liiklejatest sõitsid kehtestatud piirkiirusest aeglasemalt, näiteks oli kiirus kuni 10 km/h madalam. "Seda oli näha mõnel 90 km/h kiiruspiiranguga alal, kus juhid valisid madalama sõidukiiruse peamiselt nähtavuse ja teeolude tõttu," ütles maanteeameti sõidukiiruste ekspert Kauri Ääremann.

Aladel, kus varasemalt võis sõita, kas 50 või 70 km/h, on nüüd aga kiirus tõstetud 70 või 80 km/h piirangule. Seda seepärast, et nendel teelõikudel läbiviidud kiiruste mõõtmised näitasid, et juhid kippusid kiirust ületama.

"Probleemiks on pigem asjaolu, et alati ei ole kehtestatud piirkiirused määratud ühtsete põhimõtete alusel. See tekitab liiklejates segadust, mistõttu teatud olukordades eiratakse kehtestatud piirkiirust," selgitas Ääremann.

Maanteeamet tegi ümberkorraldusi sõidukiiruste määramise pilootprojekti raames. Ääremanni sõnul lastakse liiklejatel uue olukorraga harjuda ning siis hakatakse uuesti sõidukiiruseid mõõtma.

"Eesmärk on näha, kuidas liiklejad reageerivad muudetud kiirusrežiimidele ning kui loogilisena seda tunnetatakse. Pärast andmete kogumist, analüüse ja järelduste tegemist teeme otsuse, mis kujul sõidukiiruse määramise metoodikaga edasi lähme," sõnas Ääremann.