Maanteeamet hoiatab: suurematel teedel tuleb arvestada libedusega

Varahommikul on teekatted Eesti põhjaosas valdavalt soolamärjad või märjad. Tee- ja õhutemperatuurid on kohati allpool nulli. Tuleb arvestada, et ka suurematel teedel võib olla üksikuid libedaid lõike ning oht härmatise tekkeks.

Ilmaprognoosi kohaselt on hommikupoolikul Eesti põhjaosas vihma ja lörtsisadu võimalus ning tee ja õhutemperatuurid kõiguvad nulli ligiduses.

Keskpäevaks levivad sajuhood ka Eesti idaossa ning uduvihm või lörts pole välistatud ka Tartumaal. Temperatuurid tõusevad ennelõunaks üle nulli ning keskpäeval on õhutemperatuurid juba 2-5 kraadi ringis, Lääne-Eestis kuni 8°C. Õhtul lääne pool pilvisus hõreneb ja ilm on valdavalt sajuta. Ida-Eestit jääb katma tihedam pilvevöö ja sajuhood jätkuvad.

Meeldetuletuseks liiklejatele:

Hoia tavapärasemast suuremat pikivahet, see annab ohuolukorrale reageerimiseks hädavajalikku lisaaega.