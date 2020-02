Maanteeamet hoiatab: lund sajab nii kõvasti, et Võru ja Põlva maakonna teed võivad muutuda "raskesti läbitavateks"

Riigiteede hooldajad on täies koosseisus väljas ning Võru ja Põlva maakonnas jätkub lumetõrje, kuid osa teid võivad siiski muutuda raskesti läbitavateks, teatas maanteeamet nüüdsama Delfile.

Selle piirkonna elanikel palub amet erilise vajaduseta liiklusesse minekut vältida. Raskeveokite juhtidel palume võimalusel oodata ilma paranemist parklates.

Maanteeameti ekspert ütles Delfile, et lumesadu on lihtsalt niiivõrd intensiivne, et hooldefirmad ei suuda teede puhastamist piisavalt kiiresti korraldada. "Lund on nii pikalt sadanud. Kohalike hooldeinseneride sõnul on kõikvõimalik hooldetehnika töös," ütles ekspert Delfile.

Maanteeameti lõuna regiooni hooldejuht Toomas Tõnurist ütles Delfile, et nii Põlva- kui Võrumaakonnas on põhimaanteedel liiklemine küll raskendatud, ent mitte võimatu. Kõrvalteedel soovitab Tõnurist aga liiklemist võimalusel vältida.

Prognoosi kohaselt peaks sadu lõppema homme hommikul. Kui nii ka läheb, peaks hommikuks liiklemise seisundi raske tase läbi saama ja peaks olema rahulikum liigelda.

Autojuhtidel, kes peavad tingimata ka raskete oludega liiklema, palub Tõnurist varuda aega ja arvestada, et liiklemine võib võtta tavapärasest kauem aega. Kindlasti tuleks valida ilmastikule vastav sõidukiirus.