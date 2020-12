Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja uuel aastal Postimees gruppi kuuluvas Kuku raadios ei jätka

"Hindrek on väga hea ja kogenud ajakirjanik, ma olen temaga koos töötanud erinevates kohtades 20 aastat. Mul on kahju, aga paraku see nii on, kui sa liigud teise meediamajja suure väljaande peatoimetajaks," sõnas Kuku raadio peatoimetaja Ainar Ruussaar.

Ruussaar ütles, et Riikojal on viimane saade 25. detsembril ja veel ei ole teada, kes tema asemel Muuli kõrval uuel aastal alustab. "Kindlasti saab see olema mõni tugev ja ühiskondlikult aktiivne inimene," sõnas ta.

Riikoja alustas tööd Maalehe peatoimetajana tänavu 1. detsembril. Viimased üheksa aastat töötas ta Kuku raadio peatoimetajana, kus on ka koos Kalle Muuliga teinud saadet "Muuli ja Riikoja".