Maailma riigid otsivad Eesti juhtimisel lahendust ühekordsete plasttoodete probleemile

„Assambleed juhtida on Eesti jaoks suur au. Minu jaoks on kõige olulisem, et kõik riigid mõistaksid ühekordsete plasttoodete vähendamise vajadust. Et lisaks Euroopale tuleks sellega kaasa kogu maailm,“ ütles ÜRO keskkonnaassamblee president Kiisler.

Lisaks ühekordsetele plasttoodetele on keskkonnaassamblee arutelude fookuses keskkonnaandmete korrastamine ja nende kõigile kättesaadavas tegemine.

Oma ÜRO keskkonnaassamblee eesistumise perioodil on Eesti pühendunud innovatsiooni tähtsustamisele ja uudsete lahenduste levitamisele. Sellega püütakse ÜRO liikmesriike ärgitada võtma kasutusele keskkonnahoidlikke uuenduslikke lahendusi, ennekõike tehnoloogilisi. „See on ühtlasi andnud meile võimaluse tutvustada kogu eesistumise aja jooksul väikese Eesti edulugusid, millest nii mõndagi nutikat lahendust kasutatakse praegu juba üleilmselt,“ ütles Kiisler.

Ka tänavusel keskkonnaassambleel on kohal kolm Eesti ettevõtet, kes tutvustavad oma tegevust „Sustainable Innovation EXPO-l“. Nendeks on innovaatiline puidumõõtmise rakendus Timbeter OÜ, kestliku moetööstuse edendaja Reet Aus ning Eesti keskkonnaandmete lipulaev Eesti Keskkonnauuringute Keskus.