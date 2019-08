Maaeluministri värske nõunik Mart Ummelas: koalitsiooniga olen rahul, aga teatud riigiesindajatelt ootan vabandust minu ebaõiglase tagakiusamise pärast

Taustaks olgu märgitud, et 2018. aasta mais otsustas prokuratuur lõpetada Tallinna TV endise juhatuse liikme Ummelase suhtes algatatud kriminaalmenetluse, kuid pani talle kohustuse teha üldkasulikku tööd. Ummelasele heideti ette omastamisele kaasaaitamist, kuid ta ise oma kuritegude eest varalist kasu ei saanud. Kriminaalasi lõpetati vähese süü ja avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Toona kirjutas Ummelas sotsiaalmeedias sedagi, et sureb selles inimvaenulikus riigis. Ta kirjeldas ka, et on pettunud Jüri Ratases.

Olete oma sõnavõttudes riigi vastu väga kriitiline olnud, kuid nüüd asusite ise tööle avalikus sektoris. Kuidas end selles positsioonis tunnete? Kas olete praeguse koalitsiooniga rahul?

Olen praeguse koalitsiooniga väga rahul, sest see sisendab minusse usku, et Eesti võiks muutuda paremuse suunas. Seda saab teha vaid usaldusväärse avaliku sektori abiga. Teatud osalt riigiesindajaist jään aga ootama minult vabanduse palumist ebaõiglase tagakiusamise pärast. Siinkohal juhin Teie tähelepanu, et mul puudub karistatus ning on lootus, et ka kogu TTV juhtkonna vastu algatatud kriminaalasi leiab peagi õiglase lõpu.

Ütlete, et ootate osadelt riigiesindajatelt vabanduse palumist. Peate silmas prokuratuuri? Miks arvate, et teid taga kiusati?

Ma ei tahaks täpsustada, keda pean süüdlaseks, et mulle selline kahtlustus esitati. Loomulikult ei saa ma pidada ennast mingilgi määral süüdlaseks esitatud kahtlustuse osas. Kokkuleppele läksin, sest mul polnud ressursse ega vaimujõudu vaielda esitatud ebaõiglase kahtlustusega.

Ministri nõunike ametikohad on üldiselt poliitilised, kas olete kaalunud, et EKREga liituda?

See pole hetkel päevakorral, olen endiselt Keskerakonna lihtliige.

Teie töötasu nõunikuna on 2000 eurot kuus (bruto). Kas olete selle summaga ise rahul, vastab töö mahtudele, teile esitatud ülesannetele? Küsin ka seetõttu, et olen ka ise EPLis kajastanud nõunike palkasid, tihtipeale on need 2500 kanti või rohkemgi (artikkel loetav SIIT).

Olen praegu rahul ning pole uurinud, mida teised nõunikud saavad. Küllap on nad siis minust tõhusamad.