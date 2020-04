Maaeluminister: võõrtööliste asemel võiks sügisel nädala kapsaid-kartuleid korjata õpilased

"Püüame hakkama saada oma inimestega, leiame gümnasiste, kooliõpilasi, tudengeid, mitte nüüd malevakorras, aga kõiki võimalusi tuleb ära kasutada," vastas Aller küsimusele, kes tuleb saaki korjama.

"Alati peaks gümnasistil olema võimalus [põllumajandust] aidata, olgu siis kartuleid korjata, kapsaid korjata, mis annab hea füüsilise koormuse," selgitas minister, lisades, et kuna "meil kehalist kasvatust enam ei ole, vaid on liikumisringid, siis selline füüsiline tegevus on noormeestele igati mõistlik ja ka vajalik".

"Ärme pelga, et gümnasistid ei tule oma teadmistega järgi, kui nad käivad tööl põllumajandusettevõttes," kinnitas Arvo Aller, märkides, et gümnasistid on valmis teadmisi omandama ka õhtul kodus õppides, pärast kapsaste tõstmist või nädalavahetustel.

"Arvan, et õpetajad on mõistlikud ja vastutulelikud, kõike annab kokku leppida," lisas maaeluminister ja täpsustas, et "mingid lahendused tuleb septembriks leida, see ei ole kindlasti ainus lahendus".

