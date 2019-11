Maaeluminister Mart Järvik kangutab järjekordset ministeeriumi tippametnikku

Eile tabas maaeluministeeriumi ametnikke järjekordne üllatus - minister Mart Järvik soovib muuta ministeeriumi põhimäärust ning selle valitsuses kiiresti ka läbi suruda. Maaeluministeeriumi ametnikud, sealhulgas kantsler Illar Lemetti Järviku paberit ei kooskõlastanud. Tänaseks oli jõudnud teave Järviku järjekordsest plaanist ka riigikogu liikmeteni, kes ministrid sellekohaste küsimustega pommitama hakkasid.

Mart Järviku umbusaldamisel esitas riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Liina Kersna ministrile otsese küsimuse: “on teada, et soovite lahti lasta ministeeriumi kantslerit. Soovite vabaneda ühest asekantslerist Toomas Kevvaist, just sellest, kes vastutab toiduohutuse eest. Miks te umbusaldate teda?”

Maaeluminister Järvik isegi ei eitanud Kevvai lahti laskmise plaani, vaid teatas: “Sellega ma tagan Eestis toiduohutuse valdkonna töö, et see oleks perfektne. Praegu on seal probleeme. Seda näitas ka toiduohutuse audit.”

Veidi hiljem teatab Järvik riigikogus: "Mina ei ole Toomas Kevvai ametist vabastamise otsust allkirjastanud. Olen allkirjastanud otsuse, millega muudetakse maaeluministeeriumi põhikirja."

Järvik isegi ei eitanud Keit Pentus-Rosimannuse küsimusele vastates, et saatis ministeeriumi põhimääruse, mille tegelikuks sisuks on ühe asekantsleri lahti kangutamine, kooskõlastusringile kiirkorras. “See, et toiduohutusega oleks meil kõik ministeeriumis hästi, et valdkond töötaks hästi, on otsused tehtud,” teatas Järvik, viidates riigikontrolli auditis välja toodud ebakõladele. "Ma ei ole ühtegi ametnikku seni lahti kangutanud ja teinud kõik selleks, et toiduohutus oleks tagatud. Need sammud on kõik selleks ette võetud, et toiduohutus oleks võimalikult hästi tagatud," korrutas Järvik riigikogu liikmete küsimustele vastates.