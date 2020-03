Maaeluministeeriumi kantsler palub koroonaviiruse testimist võimaldada ka toidutootmisega seotud inimestele

Oma kirjas märgib ta, et testimist ei vajaks siiski kõik inimesed, kuid võimalus võiks olla just nendel, kes puutuvad otseselt kokku tooraine tootmise ja töötlemisega.

“Meie hinnangul maandaks sellise testimise võimaluse andmine pingeid ja ühtlasi võimaldaks ettevõtjatel kiiresti ning paindlikult toidutootmist ümber korraldades jätkata,” on ta kirjas kirjutanud.

“Nimelt on piisava toidu olemasoluks hädavajalik hoida töös põllumajandussaaduste esmatootmise ja toiduainetööstuse ettevõtete võtmeisikud,” on ta kirjutanud pöördumises," lisas ta pöördumises.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et arutavad teemat homsel kohtumisel. Praegu saaksid toidutootmisega seotud inimesed koroonaviiruse proovi teha vaid meditsiinilisel alusel, kui perearst peab seda vajalikuks.

“Tõsi on see, et on väga palju erinevaid elukutseid, kus hügieeninõue on oluline. Praegu oleme seadnud fookuseks kaitsta tervishoitöötajaid, sotsiaaltöötajaid, maksu- ja tolliametnikud jms. Sama on ka elutähtsates elukutsetel, sh toidutööstuses ja seetõttu võtamegi selle homme arutellu,” sõnas ta.

Küsisime ka terviseameti poolset seisukohta, kuid terviseameti kommunikatsioonistaabist vastas Riina Soobik, et enne vastukirja saatmist nemad otsust ei kommenteeri.