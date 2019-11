Maaeluministeeriumi kantsler: Arumäe andis ministrile volituse osas soovitusi

VVS § 441

. Riigi esindamine kohtus

(1) Riigi seaduslik esindaja kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades kannatanu ja tsiviilkostjana

on ministeeriumi valitsemisala piires minister. Minister võib riigi esindamiseks kohtus anda

üld- ja erivolitusi.

SEEGA VÕIB MINISTER ANDA ÜLDVOLITUSE PRIAle, AGA EI PEA SEDA TEGEMA;

MINISTER VÕIB ANDA PRIAle hoopis ERIVOLITUSE KONKREETSES ASJAS RIIGI

ESINDAMISEKS, AGA EI PEA KA SEDA TEGEMA. MINISTER VÕIB KA VANDEADVOKAADI

NIMETADA jne.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on Eesti Vabariigi Maaeluministeeriumi

valitsemisalas olev valitsusasutus. PRIA ei ole juriidiline isik, isegi ministeerium ei ole -

juriidiline isik on eesmärgistatud organisatsioon, millele õiguskord omistab õigusvõime. PRIAl

puudub menetlusõigusvõime oma nimel nõudeid esitada ükskõik millises menetluses. PRIA

saaks esindada riiki, kui talle on selleks antud volitus (üld- või erivolitus) – kuni volitust ei ole on

toimingud olnud esindusõiguseta ja sellisena tühised.

SOOVITAN:

1) Anda PRIAle teada, et üldvolitust riigi esindamiseks minister hetkel PRIAle ega

ühelegi teisele struktuurile või nt advokaadile ei anna, sest enne soovib minister

aru saada kui palju on ministeeriumi haldusalas riigi esindamise väärpraktikat (st

esindatakse riiki ilma volituseta).

2) Minister annab PRIAle (22.08.19) erivolituse konkreetses asjas riigi esindamiseks.

3) Anda PRIAle teada, et nende senine praktika on olnud väär ja tegelikult on PRIA

siiani esindanud riiki kriminaal-, tsiviil- või halduskohtumenetlustes omavoliliselt ja

õiguskorda rikkudes. KUNA ON SUUR RISK, et PRIA esindusõigus seatakse

kahtluse alla veel teadmata kohtuasjades, siis tuleks PRIAl endal saata kõigis

pooleli asjades prokuratuurile, kohtutele jt. teatis, et neil puudus nendes

(pooleliolevates) asjades riigi esindamise õigus. Isegi kui see on „valus“ ja toob

kaasa mõne nõude esitamise n-ö aegumise, oleks see õigusriigile kohane

käitumine. Ei saa ju õigusriigis olla nii, et riik või tema valitsusasutused võivad

sedust rikkudes teha erinevates menetlustes, mida tahavad.

4) Kui PRIA on oma esindusõiguste puudumistest asjaomastele instantsidele

teatanud, tuleb PRIAl taotleda ministrilt volitusi riigi esindamiseks konkreetsetes

asjades. Antavate volituse tagasiulatavuse osas võtab minister seisukoha hiljem –

hetkel puudub selleks igasugune informatsioon!

Järgneva jutu osas arvan, et tegemist on avalik-õigusliku nõudeavaldusega (AÕNA): „PRIA valdkonnas

on kriminaalasjades tegemist alusetult saadud toetusraha tagasinõudmisega kriminaalmenetluse

käigus, algatamata selleks eraldi uut menetlust. Toetusraha õiguspärase kasutamise kontrolli ja

tagasinõudmise pädevus on üksnes PRIA-l. PRIA on sellised nõudevaldusi esitanud 2017. aastast

alates, kui selleks seaduses võimalus anti. Samuti on ta osalenud nende nõuete arutamisel kohtus,

senini ei ole volituse olemasolu kohta küsimusi tekkinud.“

See näitab meie riigi haldussuutlikkust ja õigusriigile sülitamist – on kahetsusväärne, et varem pole

esindusõiguse küsimust tõusetunud. Kahtlustan, et kohtud ilmselt ei tulnud selle peale, et PRIAl

vajalikud volitused puuduvad – igal juhul piinlik lugu.

