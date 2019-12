Maaelukomisjon kutsus täna PRIA vaibale

Maaelukomisjoni liige Ivari Padar ütles, et komisjoni esmane huvi on täna teada saada, kuidas PRIA-s töö kulgeb ja millised on konfliktid toetuste taotlejatega. Lisaks komisjonile teadaolevale, kirjutas Eesti Päevaleht talunike muredest - PRIA teeb ebaõiglaselt trahve ning asjad on ametis juba aastaid korrast ära.

"Tuleb välja selgitada, millest on need probleemid tulnud ja kuidas neid lahendatakse. Näiteks on PRIA-l ühiskondlik nõukoda ja meie huvi on teada saada, kas nõukoda on kaasatud, kui probleeme ongi," sõnas Padar.

Padar kinnitas, et tänasel kohtumisel tuleb kindlasti jutuks ka maaeluministri arvatav sekkumine PRIA töösse. Väidetavalt tegi Järvik PRIA-ga kohtumisel ametile ettepaneku olla leebem ettevõtjate suhtes, keda PRIA soodustuskelmuse eest kohtuga ähvardas. Kohtumist olevat salvestanud PRIA juht Jaan Kallas, mis annab samuti aimu sellest, et arvatavasti oli Kallasel aimdus, et koosolekul kisub asi hapuks. "Kui tõesti on selline pretsedent juhtunud, et minister survestas PRIA-t, siis tahame sellest aimu saada," ütles Padar.

PRIA juht Kallas pole avalikult sel teemal kommentaare andnud, sest käimasolev uurimine seda ei luba.