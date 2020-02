Maa-apteekrid: EKRE on seisnud maapiirkondade eest, aga apteegireformi tühistamine võib sulgeda külade-alevike rohupoed

"Pole mingit põhjust arvata, et Hiiumaa proviisorid neid vajalikke samme ei astuks, kui riik sõnaselgelt ütleks, et reformi ei pöörata tagasi. Samuti on paljude asulate puhul proviisoritel olemas valmisolek vajadusel apteegi pidamisi jätkata. Kuniks näiteks Tõrva ligi 3000 elaniku kohta tegutseb juba kolm ketiapteeki, pole proviisoril mõistlik teha sinna neljandat. Seega on kõige suurem tugi maapiirkondades apteegiteenuse pakkumisele ikkagi see, kui apteegireformil lastakse praegusel kujul toimida ja antakse kõikidele osapooltele selle kohta ka selge signaal," kirjutavad maa-apteekrid.

„Viimased viis aastat on just apteegireform hoidnud maapiirkondades apteegid avatuna ja tänaseks on Eestis juba üle 200 proviisoriosalusega apteegi. Apteegireformi tühistamine paneks maapiirkondade apteekide tuleviku taas suure kahtluse alla.“

Samuti rõhutatakse maa-apteekrite pöördumises, et apteeke ei tohiks käsitleda kaubandusettevõtetena vaid tervishoiuasutustena. „Apteekri ülesanne on aidata lahendada patsientide tervisemuresid, mitte keskenduda võimalikult suurele müüginumbrile ja turuosa haaramisele. Seda enam, et paljudes maapiirkondades ongi just apteek veel ainus tegutsev tervishoiuasutus,“ märgitakse 53 apteekri pöördumises, kes peavad üle Eesti 68 maa-apteeki.