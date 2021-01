Lutsar: arutame esmaspäeval, kas soovitada uuesti piirangute laiendamist üle Eesti

Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles eile pressikonverentsil, et valitsus arutab Harjumaal ja Ida-Virumaal spaadele ja toidukohtadele kehtivate piirangute laiendamist kogu Eestile. Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles täna ERR-ile, et piirangute võimaliku laiendamise üle peab otsustama juba uus valitsus.

Kiik lisas, et sisend piirangute laiendamiseks tuli teadusnõukojalt. Teadusnõukoja liige Irja Lutsar selgitas Delfile, miks selline soovitus valitsusele tehti.

“Me nägime nakatumise kõrget tõusu just väljaspool Tallinnat ja Ida-Virumaad,” rääkis Lutsar. “ Ennekõike hakkas silma Pärnu ja Pärnumaa, aga ka Valgamaa ja mõned Lõuna-Eesti piirkonnad. Meile tuli palju infot ka selle kohta, et nakatumise tõusu taga on see, et Tallinnas ja Ida-Virumaal on restoranid ning spaad kinni ja inimesed on üle Eesti liikuma hakanud.”

“Eks see oht oli meile teada juba siis, kui me algselt neid piirkondlikke piiranguid soovitasime,” jätkas Lutsar. “Alati on ju see risk, et Eesti on väike ja inimesed saavad lihtsalt teise linna liikuda. Aga arvan, et piirkondlikud piirangud teenisid siiski oma eesmärki”.

Lutsari sõnul vaatab Teadusnõukoda käesoleva nädala näitajatele tuleval esmaspäeval otsa ja otsustab selle pealt, kas soovitada jätkuvalt valitsusel üleriigiliselt spaasid ja söögikohti piirata. “Pole märgata suurt tõusu, samas mitte ka langust. Eks me siis esmaspäeval vaatame soovitused üles,” ütles Lutsar.