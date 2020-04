Lukase tahtmine olümpia ERR-ile osta päästaks Postimehe raharöövlist

Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) otsustas, et kuna jama on majas, siis tuleks olümpiamängude ülekandeõigus riigile tagasi osta. Praegu on see õigus Margus Linnamäe(Isamaa) ettevõttel Postimees Grupp.

Asi pole niivõrd kriisis, vaid on Lukase jaoks põhimõtte küsimus: „Eesti Rahvusringhääling (ERR) peab olema valmis suursündmusi kajastama. Arvan, et olümpiamängud peaksidki üleüldse ERR-i eetris olema.”

Lukas möönab, et on keerulised ajad ja võib-olla tõesti kokkuleppele ei jõuta. Siis jäävad mängud ringhäälingule ostmata. See aga sõltub Linnamäest ja Postimehest, kultuuriministri poolt on roheline tuli tehingule antud.

„Võib-olla seda müüki ei tulegi, kui Kanal2 (Postimees Grupi telekanal) ei taha,” ütleb Lukas. „Praegu on kultuuriministeerium valmis raha andma ERR-i programmi tugevdamiseks. Kui ostu ei tule, siis see osa sellest paketist jääb ka olemata.”