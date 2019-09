Lukas: peame oma keelt kaitsma ja jälgima, kes siia tulevad

"Igal juhul me peame oma keelt kaitsma ja jälgima, kes meile siia tulevad, et kõik uusimmigrandid saaksid ka ikka lõimitud, ja kui ei, siis nad ikkagi lahkuks Eesti riigist," lausus Lukas.

Minister kutsub üles inimesi keeleinspektsiooni pöörduma, kui mõnes teenindusasutuses järjekindlalt muudes keeltes, ainult mitte eesti keeles, suheldakse.

"Vaatan ka mitmel pool kesklinnas, Tammsaare pargis - mul tekib ka küsimus nagu paljudel inimestel, et kas need noored mehed, kes seal liiguvad ja kes eesti kultuuriga ilmselt väga lõimitud ei ole - kas need on ikka ainult need noored tuumafüüsikud, kes ülikoolides õpivad või tuleb siia sisse ikka ka sellist sisserändajat, kes ei ole valmis eesti keelt omandama ja keda kõiksugu Boldid ja Woldid ja muud ettevõtted võtavad täitsa südamerahuga tööle, kes üldse eesti keelt ei valda, ja meie, eestlased, peame nendega teistes keeltes siin suhtlema, et saada oma toit või post kätte või taksoga sõita," rääkis Lukas.

Minister mainis, et tasub pingutamist, et eesti kultuur alles jääks.