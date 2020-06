Lukas: inimlikud suhted Estonia teatris peavad saama korda, sellesse tuleb kõigil osapooltel panustada

Hommikupoolikul kogunes Estonia teatri nõukogu, et arutada Eesti Ekspressis avaldatud kümnekonna töötaja väiteid Mäe alandavast ja ahistavast käitumisest. Täna veel midagi ei otsustatud - Mäe jääb endiselt ametisse, kuid suundub korralisele puhkusele. Uuesti tuleb nõukogu kokku järgmisel nädalal.

Kultuuriministri sõnul on mõistetav, et nõukogu uurib Mäe kohta tehtud süüdistusi tasa ja targu. Ise Lukas praeguste kahtluste osas kindlat seisukohta ei võta, vaid ootab ära, kuni nõukogu oma analüüsiga lõpule jõuab. "Nõukogul on informatsiooni kõige rohkem käes, nad on teatriga ka igapäevaselt seotud. Seepärast ei hakka mina end nende liikmeks mõtlema, vaid usaldan selles asjas nõukogu," ütles Lukas.

Organisatsioonikultuur peaks muutuma

Nõukogu esimees Arne Mikk sõnas tänasel pressikonverentsil, et ahistamiskahtluste alus võib olla see, et uus generatsioon ei pruugi lihtsalt nalja mõista. Ta on varasemalt näiteks toonud, et teatris on traditsioon uutele tulijatele enne lavale minekut jalaga tagumikku lüüa, kuid Ekspressi veergudel kirjeldatud juhtumid lähevad traditsioonide piiridest üle.

"Kindlasti seisab ta nende traditsioonide eest, mis teatrites on kujunenud, aga džentelmenina ei tolereeri ta ahistavat käitumist ja võtab esimehena kasutusele vastavad meetmed," ütles Lukas Miku avalduse peale.

Minister sõnas, et üldiselt peaksid mehed naiste eest väljas olema ja sekkuma olukordades, kus naisi on verbaalselt solvatud või ahistatud. "See tuleb ära märkida, et sellist käitumist ei tolereerita. Siis oleks selliseid kahemõttelisi ütlemisi ja käitumist organisatsioonikultuuris ka vähem," ütles Lukas.

Minister loodab, et asi leiab lahenduse nii, et püsib Estonia teatri kuldne nimi ja senised arengud jätkuvad. "Ka inimlikud suhted peavad korda saama, kui nad praegu häiritud on, ja kõik osapooled peaksid andma siin oma panuse," lisas ta.