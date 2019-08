Luik kohtus Ühendkuningriigi uue kaitseministriga

„Ühendkuningriigi panus meie piirkonna julgeolekusse on olnud märkimisväärne. NATO lahingugrupi kohalolek tugevdab oluliselt meie julgeolekut ning kujutab endast heidutust, mida ei saa alahinnata,“ ütles Luik.

„Sel suvel läbi viidud Baltic Protector õppus suurendas liitlaste nähtavust Läänemerel. Balti riigid on kriisi korral haavatavad ja meie jaoks on äärmiselt oluline, et liitlased harjutaksid regulaarselt siin merelise kohaloleku ja olemasolevate üksuste tugevdamist nagu sel sügisel aset leidev õppus Tractable, kus keskendutakse lisaüksuste saabumisele Eestisse,“ ütles Luik.

Kohtumisel märgiti, et ühendekspeditsioonivägi (JEF), mille raames toimus ka selleaastane Baltic Protectori õppus on saavutanud oma täisvõimekuse ning erinevad kaitsealgatused võimaldavad NATO-t toetada, sest kaasavad ka riike, kes NATO-sse või teistesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ei kuulu.

Kohtumisel nõustuti, et Venemaa agressioon Ukrainas on vastuvõetamatu ning rahvusvaheline kogukond peab jätkama Ukraina toetamist.

Lisaks käsitleti osalemist Afganistani missioonil Resolute Support ning märgiti, et on oluline, et liitlased tegutseksid ühtselt. Samuti arutati esmasel kohtumisel Ühendkuningriigi uue kaitseministriga küberkaitse teemasid.

Eestil on Ühendkuningriigiga pikaaegsed ajaloolised sidemed ja tõhus sõjaline koostöö. Ühendkuningriik on Eestisse paigutatud NATO lahingugrupi juhtriik ning meie üksused teenivad õlg-õla kõrval Afghanistanis.