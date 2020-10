LÜHIÜLEVAADE | Miks puhkes valitsuskriis ja millisesse faasi see praeguseks jõudnud on?

Milles üldse asi on?



Kriis algas 16. oktoobri pärastlõunal, kui Eesti avalikkuse ette paiskus EKRE endise juhi ja siseministri Mart Helme intervjuu Deutsche Wellele, kus minster soovitas Eesti geidel kolida Rootsi, kus neisse sõbralikult suhtutakse, tunnistades samas, et tema vaatab geidele ebasõbraliku pilguga.

Intervjuule andis esimesena hinnangu peaminister Jüri Ratas, kes nimetas Mart Helme seisukohti taunimisväärseiks.

16. oktoobri õhtul väljendas Helme homoviha suhtes tülgastust veel hulk poliitikuid, opositsionääride kõrval näiteks ka kaisteminister Jüri Luik.

17. oktoobril andis oma panuse president Kersti Kaljulaid: Selliste seisukohtadega minister ei sobi Eesti Vabariigi valitsusse.

17. oktoobril tuli ka EKRE välja ootamatu avanguga, kui Martin Helme nimetas oma isa homovaenulikku väljaütlemist hoopis tõlkeveaks. Delfit konsulteerinud vene filoloog ledis selle väite olevat aluseta.

19. oktoobril saabus esmaspäev, ning valitsuskriis võttis üles õige hoo.

Kohe hommikul esines ajakirjanikele Martin Helme, kes ei rääkinud enam tõlkeveast, vaid süüdistas Keskerakonda ja Jüri Ratast, et nood on EKRE-le noa selga löönud. Põhiküsimus polevat mitte see, kas Mart Helme sobib ministriks, vaid see, kas EKRE usaldab üldse peaministrit.

Pärastlõunal kogunes koalitsiooninõukogu, pärast paaritunnist istumist avaldati, et koalitsioonil on tahet jätkata, otsitakse lahendust ja kompromissi. Martin Helme ütles, et tema välistab Mart Helme valitsusest lahkumise.

20. oktoobril jätkus kriis endise hooga. Mart Helme ütles, et ei välista, et EKRE jätkab opositsioonis või mõnes muus koalitsioonis, täpsustamata, millise parteiga oleks võimalik praegu võimuliitu luua.

Jüri Ratas ütles intervjuus, et töö käib endiselt, kompromisse otsitakse, retoorikat jätkub, aga lahendust esialgu pole. Kõne all olevat ka nn abielureformi korraldamine.

Keskerakonnas eriti vene valija seisukohalt mõjukas Tallinna meer Mihhail kõlvart ütles intervjuus, et Keskerakonna koalitsioon Reformierakonnaga ei ole välistatud.