Lühiülevaade: loe, mida Keskerakond, EKRE ja Isamaa koalitsioonikõnelustel arutanud on

18. märtsil arutasid Keskerakond, EKRE ja Isamaa arutasid majandusküsimusi. Selle tulemusena soovitakse Eesti inimestele pakkuda investeerimisvõimalust riigi äriühingutesse. Sisserändepoliitikas järgitakse majandusele ja ühiskonnale kasulikku ning ranget joont.

19. märtsil arutati ühistranspordi ja taristu küsimusi. Toetatakse muu hulgas Tallinna-Helsingi tunneli ehitamise uurimist, aga ka kättesaadavat ning kvaliteetset ühistranspordivõrku ja teede tolmuvabaks muutmist. Mitmete küsimuste arutelud jätkuvad. Konsultatsioonil e-riigi ja infoühiskonna küsimuste teemal lepiti kokku e-residentsus 2.0 jätkamine, kiirete ühenduste väljaehitamine ning digioskuste edendamine.

20. märtsil arutasid Keskerakond, EKRE ja Isamaa energiapoliitikat. Võimaliku koalitsiooni hinnangul tuleb jätkata põlevkivi kui Eesti peamise energeetilise maavara võimalikult efektiivset ja madala keskkonnakoormusega kasutamist. Metsa majandamisel tuleb lähtuda metsateadlaste poolt pakutud lahendustest. Taastuvenergia osakaalu nii elektri- kui soojuse tootmisel soovitakse suurendada.

Alates neljapäevast, 21. märtsist kuni tänaseni koalitsiooniläbirääkimisi peetud ei ole, sest Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas viibis neljapäeval ning reedel Brüsselis Euroopa ülemkogul, mille põhiline aruteluteema oli Ühendkuningriigile Euroopa Liidust lahkumisel ajapikenduse andmine.

Koalitsiooniläbirääkimised lähevad edasi alates homsest ja täna ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, et lauale tulevad nii need teemad, mida pole seni arutatud, kui ka need, mis on otsustatud edasi lükata.