Lugejatele lähemale: RusDelfi toimetus töötab 18.–20. veebruaril Kohtla-Järvel

Kolmepäevase visiidi kavas on kohtumine Eesti suuruselt viienda linna lugejatega, intervjuud Kohtla-Järve tippametnikega, mille käigus on võimalik küsida ka linnaelanikke puudutavaid küsimusi. Sisse seatakse end Kohtla-Järve kultuurikeskuse ruumides. Keskuse direktoril Svetlana Korotkoval on hea meel näha Tallinna külalisi: „Meil on väga hea meel, et kolme päeva jooksul valmistatakse populaarse Delfi portaali uudised meie majas. On väga oluline, et inimesed saaksid reporteritega otse, isiklikult rääkida probleemidest, lootustest ja pakilistest teemadest.”

„RusDelfi üks peamisi ideid on lähedus lugejaga,” sõnab RusDelfi peatoimetaja Andrei Shumakov. „Mina kui peatoimetaja tahaksin, et me jõuaksime igasse majja kõige otsesemas mõttes. Ma tean, et Kohtla-Järve inimesed armastavad RusDelfit – statistika järgi on meil Kohtla-Järvelt tohutult palju lugejaid. Olen väga tänulik kultuurikeskuse administratsioonile ja isiklikult Svetlana Korotkovale võimaluse eest isiklikult lugejatega kohtuda.”