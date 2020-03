LUGEJA VIDEO JA FOTOD | Tallinna-Tartu maanteel põrkasid kokku raskeveok ja sõiduauto. Liiklus on ümber suunatud

Täna hommikul kell 7.14 sai häirekeskus teate, et Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 133. kilomeetril on juhtunud liiklusõnnetus. Sündmusele reageerinud Jõgeva patrullpolitseinik Eduard Onopa rääkis, et esialgsetel andmetel kaotas Tallinnast Tartu suunas liikunud sõiduauto Renault Megane juhitavuse ning sellele sõitis tagant otsa samas suunas liikunud Scania veok. „Õnnetuse tagajärjel paiskus sõiduauto kraavi. Haagisega veok paiskus aga katusele selliselt, et sulges kogu tee liiklusele,“ kirjeldas patrullpolitseinik. Ta lisas, et õnnetuses sai viga veoki juht ning tema viidi tervisekontrolliks haiglasse. „Autojuht viga ei saanud. Mõlemad juhid on kained ja omavad juhtimisõigust,“ ütles Onopa.

Onopa lisas, et liiklus Neanurme külas on praegu kõrvalteed mööda ümber suunatud, kuid arvestades hommikust tipptundi, tuleb liiklejatel sel lõigul sõitmiseks aega varuda.

„Kuigi selle õnnetuse täpsemad üksikasjad on veel selgitamisel, on praegusel varakevadisel ajal pidevalt muutumises olevate ilmaolude puhul juhtidele aabitsatõeks pidev teeolude jälgimine ja hindamine, jõukohase sõidukiiruse valimine ja pikivahe hoidmine,“ manitses Onopa juhte tähelepanelikkusele.