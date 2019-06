Lugeja küsib: kes oli süüdi eilses auto ja jalgratta vahel juhtunud avariis?

Delfi lugejale vastab põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse välijuht Tanel Pajumaa:

„5. juunil Pronksi ja Kunderi tänavate ristmikul toimunud avarii sõiduauto ja jalgratta vahel juhtus siis, kui sõiduauto sooritas vasakpööret. Auto Citroen C4 sõitis mööda Pronksi tänavat ning tegi vasakpöörde J. Kunderi tänava suunas ning põrkus kokku Pronksi tänaval, Tartu maantee poolt Gonsiori tänava poole sõitnud jalgratturiga. Hetkel veel kõnealuse õnnetuse kohta lahendit ei ole, ent Liiklusseaduse § 17 lg 5 p 3 kohaselt peab juht andma teed vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, kui liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.

Jalgratturina tuleb alati arvestada sellega, et sinu märkamine liiklussituatsioonis on raskendatud, kuna võid jääda teiste autode varju, samuti soovitame jalgratturil liikluses veenduda, et talle antakse teed. Eeldamine võib maksta elu.

Liiklusõnnetuses osalenud jalgrattur kiivrit ei kandnud. Kuigi seaduse kohaselt on kiivrit kohustatud kandma alla 16-aastased ratturid, siis soovitan kindlasti ka vanematel velosõpradel kiiver pähe panna. Niisamuti soovitan kiivrit ja teisigi kaitsevahendeid kanda igasuguste liikumisvahenditega, olgu nendeks tõukeratas või rulluisud, liigeldes.“