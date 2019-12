LUGEJA FOTO | VTA trepi peale toodi M.V Wooli kalavabriku mälestuseks küünlad

M.V Wooli vabrikud on praegu suletud, sest Veterinaar- ja Toiduamet leidis neist rasket haigust põhjustavat listeeriabakterit.

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) sai teate M.V.Wooli toodetega seostatud haigusjuhtumitest rahvusvahelisel naistepäeval 8.märtsil.

Perefirma on kinnitanud, et nende tooted on tarbijale ohutud, tuues välja Euroopa Liidu piirmäärad. Ka praegu on firma tooted jaekaubanduses müügil.

Kui VTA ütleb, et jaemüügis on leitud nakatunud tooteid, siis ettevõte väidab, et neil juhtudel rikuti proovide võtmise protseduuri, kuna listeeriasisaldust tuleb jaekaubanduses mõõta 1 grammis tootes, mida VTA ei teinud.

2.detsembril arutas Tallinna Halduskohtus kohtunik Maret Hallikma juhtimisel M.V.Wooli kaebust, milles ettevõte taotles kohtult esmast õiguskaitset VTA 25.novembri ettekirjutuse osas, millega amet sulges ettevõtte tootmisüksused ning kohustas laovarud hävitama.

3.detsembri määrusega otsustas kohus, et VTA ettekirjutuse täitmise peatamine täies ulatuses ei ole põhjendatud. Kohtu hinnangul on antud olukorras kaalukam rahvatervise kaitse vajadus, eriti arvestades asjaolu, et ettevõte ei ole ära näidanud, et ilmselge oht inimeste tervisele puudub. Küll aga rahuldas kohus esmase õiguskaitse taotluse osas, mis puudutab M.V.Wooli lattu sisse ostetud pakendatud toorainet. Sisseostetud pakendatud tooraine osas otsustas kohus kohaldada tingimuslikku õiguskaitset. See tähendab, et M. V. Woolil on võimalik laos olevad kaubad sealt välja viia tingimusel, et kaubad on originaalpakendis, ning et samas laos ei ole hoitud lahtiseid M.V Wooli tooteid.