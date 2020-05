LUGEJA FOTO | Tallinki laev hilines Helsingisse, ent edasised sõidud on juba graafikus

Delfi sai Helsingis Tallinki laeva oodanud ja koju kibelenud reisijalt vihje, et laev on hilinenud Helsingisse juba üle 40 minuti. “Infotelefon ei tea midagi ja väideti et 9.30 oli laev Helsinkis. Kaasas olev pilt on tehtud aga 10.10,” kurtis laeva ootav eestlane.

Tallinki avalike suhete juht Katri Link ütles, et hommikul 7.30 väljuma pidanud Megastar tõesti hilines väljumisega. “Ühel jahutusseadmel oli tehniline rike, mis ei võimaldanud hommikul õigeaegselt väljuda. Päeva jooksul saame liikumise tavapärasesse graafikusse tagasi,” kinnitas Link. Ta lisas, et 12. 30 Tallinnasse jõudma pidav laev saabub ehk kümne minutilise hilinemisega.

Selle laevaga on Tallinnasse saabumas ligi 600 inimest, kes pikalt Soomes lõksus on olnud.

“Päeva peale, seitsme väljumise kohta, on täna reisijaid veidi alla 3000,” lisas Link.

Megastar teeb täna kuus reisi - kolm Helsingist ja kolm Tallinnast ning Star ühe reisi - kell 19.30 väljumisega Helsingist.

Link kinnitas, et eile desifintseeriti laevad veelkord üle. Suurendatud on turvameetmeid, et inimesed suurtesse seltskondadesse ei koguneks. Tax Free poodidest on ära korjatud kõik testrid - kes lõhnaõli tahab, siis paraku seda praegu proovida ei saa, vaid osta tuleb kohe terve pudel.

