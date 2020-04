LUGEJA FOTO | Pärnu Valgerannas kandis meri kaldale hirmsa hulga surnud kalu

Foto: Delfi lugeja

Täna võis Valgerannas näha koledat pilti, kuidas liivarand oli täitunud surnud kaladest. Pärnu Postimees kirjutas, et usutavasti on tegemist inimese kätetööga: kalurid on liiga täis tulnud püünistest pidanud osa loomust - kahjuks juba surnuna - lahti laskma.