LUGEJA FOTO | Kadri Simson ja Kaja Kallas käisid teed joomas

Pärast arvamusliidrite lõunal osalemist otsustasid Kallas ja Simson minna koos lähedal asuvasse kohvikusse, et kumbki üks tee juua.

"Vahetasime informatsiooni, et mis olukorras on koalitsiooniläbirääkimised," ei teinud Simson saladust. Kuid mingit koostööplaani laua taga Simsoni sõnul ei arutatud. "Pigem pidin ma talle ütlema, et koalitsiooni konsultatsioonidega on minu meelest liigutud õiges suunas," ütles Simson Delfile.

Õigupoolest pole tema sõnul Kallas isegi mingit alternatiivi välja käinud, ehkki Reformierakond seda enda sõnul paljudele selgitamas käib.

"Mingit pakkumist praegu laual ei ole," kinnitas Simson Delfile.

Mingit konspiratsiooni ei tasu seega kohtumisest välja lugeda. "Oli üks kiire tee joomine ja ma arvan, et ka edaspidi suhtlen ma edasi vabalt kõikide erakondade liikmetega, sõltumata sellest, kas nad on opositsioonis või mitte," ütles Simson.