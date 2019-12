Lüganusel kavandatud kolm umbusaldushääletust jäid ära

Esialgse plaani järgi oli täna plaanis arutada kolme umbusaldusavaldust: vallavanem Viktor Rauam koos vallavalitsusega, volikogu esimees Dmitri Dmitrjev ning aseesimees Enni Vinni.

Täna ennelõunal laekus aga opositsiooniesindajalt ootamatu teade sooviga umbusaldusavaldused tagasi võtta, kirjutas ERR-i uudisteportaal.

Vallavanem Raum teatas kommunikatsioonibüroo vahendusel, et praeguseks on Kiviõli 1. Keskkooli juhtimist haaranud tüli kõik etapid läbitud ja vallavalitsuse eesmärk on võimalikult kiiresti taastada koolis töörahu. Samas rõhutas ta, et ei muuda otsust Uustaluga töösuhe lõpetada.

„Ka mina ise ei ole pidanud alati vastu emotsionaalsele pingele ning olen oma intervjuudes lausunud sõnu, mille eest tahan paluda vabandust nende inimeste käest, keda need on riivanud,“ lisas ta.

Lühikese ajaga umbusaldusteni viinud sündmused algasid volikogu 28. novembri istungist, kus volikogu aseesimees Enno Vinni palus vallavalitsusel uurida valla ainsa keskkooli direktori tegevust. Vinni hinnangul ei suutnud reformierakondlasest koolijuht hoida eraldi poliitiku ja koolijuhi tegevust, mille tõestuseks oli rahvasaadiku sõnul Reformierakonna noortele kooli ruumides koosoleku pidamiseks loa andmine.

Uudis on täiendamisel.