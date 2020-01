Lüganuse vallavanema ja endise koolidirektori kohtumine lükkub tõenäoliselt edasi

Eile teatas Lüganuse vallavanem Viktor Rauam, et on streigiga ähvardanud Kiviõli I keskkooli õpetajatega jõudnud kompromissini, mille kohaselt võtab täna ühendust ametist kangutatud endisele direktorile Heidi Uustaluga, et leppida kohtumine arutamaks võimalust, et Uustalu jätkaks kooliaasta lõpuni direktori kohusetäitjana.

Rauam saatis täna hommikul Uustalule e-kirja, kas kohtumine sel teemal võiks toimuda homme. Hommikul, ilmselt veidi varem kui kiri saadeti, ei olnud Uustalu seda kirja veel näinud. Küll aga ütles ta telefonivestluses Delfiga, et kui pakkumine tulebki homseks, siis peab ta ilmselt siiski kohtumiseks muu kuupäeva välja pakkuma.

Uustalu kinnitas aga seda, et kohtumisest on ta kindlasti huvitatud. Kas ta on ka huvitatud keskkoolis direktori kohusetäitjana jätkama, ei tahtnud ta enne kohtumise toimumist avaldada. "Neid asju ma praegu ei räägi ega kommenteeri."

Rauam ütles Delfile, et kui Uustalu tänase tööpäeva jooksul kirjale ei vasta, siis üritab vallavanem endise direktoriga ühendust saada telefoni teel.

Rauami ja Uustalu läbirääkimistega läheb aga kohtumise edasi lükkamise korral kiireks, sest Rauam on kuulutanud juba välja konkursi, et leida koolile uus direktor. Konkursi tähtaeg kukub nädala pärast ja selle tühistamine enne Uustaluga rääkimist kõne alla ei tule.

Kiviõli 1. keskkooli direktori ametist vabastamine

Uustalu vabastati ametist, sest kaotas vallavalitsuse hinnangul usalduse, kui kasutas vallavõimu väitel korduvalt oma ametiseisundit erakondlikuks propagandaks koolimajas.