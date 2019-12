Lüganuse vallavanem ei pea Kiviõli koolijuhi vallandamist valeks

Möödunud nädalal vabastas Lüganuse vallavalitsus Kiviõli I keskkooli direktori Hedi Uustali ametist. Samm pahandas paljusid ning Uustalu kaitseks on sõna võtnud nii kooli hoolekogu liikmed, koolijuhtide liit, Kiviõli kooli vilistalsed ja töötajad. Lisaks on koolijuhi toetuseks algatatud petitsioon kogunud üle tuhande allkirja. Vallavaem Rauami sõnul ei ole selline reaktsioon üllatuslik. "Minu jaoks oli see ootuspärane. Ma teadsin, mis inimesega on tegemist, milline on tema seljatagune ja kui raske see võitlus olema saab." Viimasega pidas vallavanem oma sõnul silmas "Reformierakonnapoolset meedia-PR-i.

Rauam ei näe, et vald oleks koolijuhi vallandamise asjus vale otsuse teinud. "Ammu oleks pidanud midagi tegema. Tundub, et see olukord ongi selline, et pigem õudne lõpp, kui lõputu õudus," lausus ta. Vallavanem lisas, et otsusel on ka toetajaid: "Aga nad ei tule meediasse või siia maja ette plaksutama. Nad ei ole sellised inimesed."

Poliitilise neutraaluse nõudmise pioneerid?

Uustalule heideti ette, et ta lubas Reformierakonna noortel koolis koosolekut pidada. Ent erinevate koolide ruume on koosolekuteks üürinud mitmed erakonnad. "See on üks tilk karikasse, mis üle ääre asja ajas. Neid juhtumeid on veel ja veel olnud seal," vastas Rauam, kui Delfi sellele tähelepanu juhtis.

Seejärel ütles Rauam, et pooldab koolide poliitilist neutraalsust ning lisas, et seal ei peaks poliitilisi asju korraldama ja arutama. "Võib-olla me oleme pioneerid Lüganuse vallas ja tahame, et meil koolides oleks poliitiline neutraalsus. See on ainuõige otsus."