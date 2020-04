Lüganuse vallavanem astub tagasi

Neljapäeval kogunenud Lüganuse volikogu istungil esitati Lüganuse vallavanemale Viktor Rauamile järjekorras juba kolmas umbusaldusavaldus. Täna hommikul otsustas ta ise ametist tagasi astuda, kirjutab Põhjarannik.

"Mõtisklesin selle üle eile ja otsustasin täna hommikul anda sisse tagasiastumisavalduse," ütles Rauam Põhjarannikule, tõdedes, et kuna need inimesed, kes ta sellele ametikohale kutsusid, on võimult eemale jäänud, pole ka temal mõtet jätkata.

